تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لليوم السابع

أعلنت دولة قطر تمديد الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل ليوم سابع، وسط مساع مكثفة لتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم.

وقبيل مدة قصيرة من انتهاء أجل الهدنة في غزة، أعلنت حركة (حماس) والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تمديدها ليوم سابع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه “في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين، وبموجب بنود الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر”.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القائمة الجديدة من الأسرى التي ستفرج عنهم (حماس) تشمل النساء والأطفال وفق الاتفاق وبالتالي فإن الهدنة ستستمر.

بدورها، أعلنت حركة (حماس) أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.

من جهتها، أشارت الخارجية القطرية إلى توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، وقالت في بيان إن تكثيف الجهود مستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويوم 24 نوفمبر الجاري، دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام، برعاية قطرية مصرية أميركية، قبل أن يتم تمديدها ليومين إضافيين.