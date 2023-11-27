تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين

أعلنت قطر تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن التمديد سيكون بنفس شروط الهدنة السابقة التي دخلت اليوم الاثنين يومها الرابع.

يأتي ذلك في حين، سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) للصليب الأحمر 11 إسرائيليا محتجزا في غزة، في انتظار إطلاق أكثر من 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال.

كما أعلنت حركة (حماس) انه “تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت 11 محتجزا إسرائيليا لديها إلى الصليب الأحمر، في حين أعلنت (حماس) أنها تسلمت قائمة الأسرى الفلسطينيين لدى لاحتلال الإسرائيلي المقرر الإفراج عنهم مساء اليوم الاثنين.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم، إنه أخطر أُسر المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم في التبادل الرابع لإسرائيليين في غزة بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية مساء اليوم عن مسؤولين أن (حماس) وافقت على ضم اثنتين من الأمهات و9 أطفال في قائمة الـ11 محتجزا الذين من المقرر الإفراج عنهم اليوم.

ويوم 24 نوفمبر الجاري، دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام، برعاية قطرية مصرية أميركية.