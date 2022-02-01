تمديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر

أصدر مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، قراراً مدّد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لثلاثة أشهر فقط تنتهي في 30 أبريل المقبل.

وذكرت وسائل إعلام غربية، أن هذا القرار جاء كحلّ وسط تقدّمت به بريطانيا لوضع حدّ لنزاع أميركي- روسي حول هذه المسألة استمرّ أياماً عدّة، وحال دون التوصل الاتفاق على نصّ يمدّد لفترة أطول عمل هذه البعثة.

وأعتمد مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر هذا النصّ المقتضب جدّاً والذي نص بمواصلة “بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا” عملها حتى 30 أبريل.

وكانت نسخة سابقة من هذا النصّ تقدّمت بها لندن أيضاً تلحظ تمديد عمل البعثة حتى 15 سبتمبر، لكنّ التصويت عليها أرجئ في اللحظة الأخيرة.

واقترحت بريطانيا مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لسنة أخرى، ينص على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية “خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن”.

ودعا النص، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “وقف كل دعم للمرتزقة في البلاد وسحبهم فورًا، وألا تتدخل دول المنظمة في النزاع”.

من جانبه أفاد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، ب‏وجود انقسام في مجلس الأمن بخصوص قرار تمديد ولاية البعثة وتعيين المبعوث الأممي الجديد، ونظراً لهذا الاختلاف صوت مجلس الأمن ووافق على تمديد ولاية البعثة الأممية بشكله الحالي ثلاثة أشهر حتى 30 أبريل 2022 والنظر مجدداً في قرار تفويض وهيكلية البعثة لاحقاً.

يُشار إلى أن المجلس مدد مهمة البعثة في ليبيا، أواخر سبتمبر الماضي، حتى نهاية شهر يناير الحالي، ويُذكر أن البعثة أُنشئت في 16 سبتمبر 2011، ويتم تجديدها سنويا.