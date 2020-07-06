تمديد حظر التجول لعشرة أيام

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، القرار الرقم (438) لسنة 2020م بتمديد حظر التجوال وتقرير بعض الأحكام.

ونصت المادة الأولى من القرار، على تمديد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الشاعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، ويكون الحظر كاملاً 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خلالهما التنقل بين المدن.

وبموجب الثانية من القرار، يستمر حظر التجول كاملاً في كل مناطق الجنوب، وكذلك التنقل بين المدن، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، واستعمال وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى، ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.

فيما ظلت الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات «215، 238، 326» لسنة 2020 سارية المفعول، كما نصت المادة الثالثة من القرار.

هذا وفي المادة الرابعة من القرار، سمح المجلس الرئاسي بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها، وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ومن بينها ورش صيانة السيارات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمواد المنزلية، وورش النجارة والحدادة، ومحلات الإطارات، ومحلات قطع الغيار، ومحلات غسيل الملابس ومحلات الملابس والأحذية والإكسسوارت.

وسمحت المادة الخامسة من القرار، باستثناء مناطق الجنوب، بإقامة صلاة الجمعة بشرط عدم تجاوز عدد المصلين الحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة وإقامة صلاة الفجر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي واستعمال كل مصلي لسجادته الخاصة، وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

هذا ويستمر العمل الإداري في الجهات العامة بنسبة 30% من الساعة التاسعةصباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها.