تمديد حظر الطيران الليبي في أجواء دول الاتحاد الأوروبي

قامت المفوضية الأوروبية، بتمديد حظر تحليق الطيران الليبي في أجواء دول الاتحاد الأوروبي للعام السادس على التوالي.

جاء ذلك وفق قائمة الاتحاد الأوروبي للسلامة من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة الجوية لجميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن القائمة تسعى إلى إظهار شركات الطيران التي تخضع لحظر تشغيل أو قيود تشغيلية داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها لا تستوفي معايير الأمان الدولية، بحسب البيان.

يُشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني طلبت من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، رفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية المتوجهة إلى أوروبا.

كما قامت وزارتي الداخلية والمواصلات في حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع آلية لتجهيز المطارات الليبية.

من جانبه قال وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق إن بريطانيا قدمت لحكومة الوفاق عرضًا لفك حظر الطيران الأوروبي أمام الطيران الليبي.

وأوضح معتوق أن العرض البريطاني يتضمن أن تقوم هيئة الطيران البريطاني بتطوير برنامج عمل الطيران الليبي وتطوير المعايير بما يتناسب مع الشروط الأوروبية.