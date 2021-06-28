تمديد صلاحيات بعثات الاتحاد الأوروبي بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، عن قراره تمديد صلاحيات بعثتيه بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لعام إضافي، حتى 30 يونيو 2022.

وأوضح المجلس في بيان، أنه قرر اليوم الاثنين، تمديد تفويض البعثتين المدنيتين للاتحاد الأوروبي في منطقة النزاع حتى 30 يونيو عام 2022، وذلك “في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد”.

وأوضح البيان أن الحديث يدور عن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، وبعثة الشرطة للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية.

وأشار المجلس إلى أن “هاتين البعثتين تعتبران جزءا من جهود أوسع للاتحاد الأوروبي تهدف إلى دعم بناء الدولة الفلسطينية”.

وتم إطلاق بعثة الاتحاد للمساعدة الحدودية في رفح في 25 نوفمبر 2005 بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، لتوفير وجود طرف ثالث في معبر رفح الرابط بين قطاع غزة ومصر، ولبناء الثقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

أما بعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، فتم تأسيسها في 1 يناير 2006 في إطار جهود بروكسل لمساعدة السلطة الفلسطينية في إنشاء مؤسسات وطنية في مجال إنفاذ القانون، وآليات العدالة الجنائية، إضافة إلى دعم جهود السلطة الفلسطينية لرفع أمن السكان وتعزيز سيادة القانون.