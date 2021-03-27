تمديد عملية «إيريني» قُبالة السواحل الليبية لمدة عامين

مدد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، صلاحية عملية “إيريني” في البحر الأبيض المتوسط، لمدة عامين آخرين وذلك حتى 31 مارس 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، إن قرار التمديد جاء بعد التقييم الإستراتيجي للعملية الرامية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف البيان، أن اللوائح المتعلقة بإجراءات تدمير المواد الصادرة أثناء العملية تم تعريفها بدقة أكبر.

يشار إلى أن عملية “إيريني” تم إطلاقها من قِبل الاتحاد الأوروبي في 31 مارس من العام الماضي، لفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.