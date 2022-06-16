تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق.. مطلب هولندي سويسري أممي

عا الرؤساء المشاركون ــ هولندا وسويسرا والبعثة الأممية ــ في مجموعة عمل القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة من عملية برلين، إلى تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا.

ودعت هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، السلطات الليبية إلى مواصلة دعم ولاية البعثة للنهوض بحقوق الإنسان والمحاسبة عبر البلاد من خلال تعزيز التعاون الفنّي، وأوضحوا أن عمل بعثة تقصّي الحقائق سيساعد على تسليط الضوء على قضايا وتوجهّات رئيسية وضمان سماع أصوات الضحايا في ليبيا وعلى تحقيق العدل والمحاسبة على هذه الجرائم.

ورجحت هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمناقشة تمديد ولاية البعثة في دورته الـ50 التي ستنعقد في جنيف بين 13 يونيو و8 يوليو القادم، وأضافوا أن عمل بعثة تقصّي الحقائق ــ كما هو ملخّصٌ في تقاريرها الصادرة في أكتوبر 2021 وفي مارس 2022 ــ مازال بعيداً عن الكمال، وسيُمكّن التمديدُ من مواصلة عملها في كل مناطق ليبيا