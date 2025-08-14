تمديد فترة التسجيل في مبادرة «تجويد اللغة الإنجليزية» للمعلمين

أعلن مركز التدريب وتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن تمديد فترة التسجيل في مبادرة تجويد اللغة الإنجليزية حتى يوم غدٍ الجمعة 15 أغسطس 2025، لإتاحة الفرصة أمام المعلمين الراغبين بالمشاركة في البرنامج التدريبي.

ويُنظم البرنامج بالتعاون بين مركز التدريب وتطوير التعليم والمجلس الثقافي البريطاني، بهدف رفع كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية، وينطلق التدريب في 30 أغسطس 2025.

وسوف يخضع المتقدمون لمعايير اختيار محددة، على ضوءها يتم ترشيح المستهدفين للمشاركة في التدريب لاحقًا.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الاتفاقية التي أشرف على توقيعها رئيس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة مع المجلس الثقافي البريطاني خلال يوليو الماضي، والتي تهدف إلى تجويد مستوى اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الليبية.

ودعا مركز التدريب وتطوير التعليم جميع معلمي ومفتشي اللغة الإنجليزية الراغبين بالتسجيل إلى تعبئة النموذج عبر الرابط التالي:

رابط التقديم