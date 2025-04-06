تمديد فترة فتح الترشح في «نقابة أطباء الأسنان»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عن تمديد فترة فتح باب قبول طلبات الترشح (نظام القائمة) للنقابات الفرعية لنقابة أطباء الأسنان، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 07/04/2025 إلى يوم الخميس الموافق 10/04/2025”.

وبحسب اللجنة، “سيتم قبول طلبات الترشح بمقار الإدارات الانتخابية الواقع في نطاقها مقر فروع النقابة وفق التالي”:

وقالت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، “إنه بناءً على الحكم الصادر عن محكمة غرب مصراتة الابتدائية بالطعن الانتخابي المقيد تحت رقم (1/2025) يتم ضم وإدراج الواردة أسمائهم أدناه بسجل الناخبين لنقابة الصيادلة (النقابة الفرعية مصراتة) وهم: