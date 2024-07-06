أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمديد مرحلة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية للمرة الثانية والأخيرة حتى 13 يوليو الجاري.

وذكرت المفوضية في بيان علي موقعها على فيسبوك أن هذا القرار جاء بعد الإقبال المتزايد خلال اليومين الماضين على المشاركة في مرحلة تسجيل الناخبين من قبل مواطني المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية.

وذكر مجلس المفوضية أن قرار التمديد لهذه المرحلة عند الساعة (12.00) ليلاً، حيث سيتم قفل منظومة تسجيل الناخبين والبدء في تنفيذ بقية مراحل العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن هناك بعض الإجراءات الإضافية التي من شأنها أن ترفع من أعداد المسجلين وتتيح الفرصة لمن كان قد واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين.

ودعت المفوضية كافة المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقنوات الإعلامية إلى تحفيز المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية كناخبين أو مترشحين أو مراقبين.