تمديد مرحلة توزيع بطاقات الناخبين لاقتراعات المجالس البلدية

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (121) لسنة 2025، بشأن تمديد مرحلة توزيع بطاقات الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، وذلك استنادًا إلى القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، وحرصًا على ضمان مشاركة أوسع للناخبين في هذه المرحلة الهامة من الاستحقاق الانتخابي.

ونص القرار في مادته الأولى على تمديد فترة توزيع بطاقات الناخبين وفق الآليات المعمول بها والمعتمدة من قبل المفوضية، حتى نهاية دوام لجان التوزيع بتاريخ 22 يوليو 2025.

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد بمضمونه وتنفيذه، على أن يتم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على تقارير الإدارة العامة حول سير العملية الانتخابية، وما خلص إليه اجتماع مجلس المفوضية الثامن عشر لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 20 يوليو الجاري.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن التمديد يأتي حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناخبين والناخبات لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، تمهيدًا لمشاركتهم في العملية الانتخابية.

ودعت المفوضية جميع المواطنين والمواطنات الذين لم يتسلّموا بطاقاتهم بعد، إلى التوجه إلى المراكز التي سُجّلوا بها، خلال الفترة المحددة، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 6:00 مساءً.

وأكدت المفوضية أن بطاقة الناخب تُعد الوثيقة الأساسية للمشاركة في التصويت، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد المعلنة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.