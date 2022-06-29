تمديد مشاورات جنيف إلى يوم الخميس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، عن استمرار مشاورات الاجتماع رفيع المستوى للمسار الدستوري الليبي لليوم الثاني، تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وأفادت البعثة في بيان، بأنه من المتوقع أن تُختتم هذه المشاورات غدًا الخميس.

هذا ويواصل الوفدان، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، العمل على القضايا المتبقية المتعلقة بالإطار الدستوري بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لـ”عين ليبيا” بأن الاجتماع التشاوري أمس الثلاثاء، انتهى بتوافق تام بين رئيسي مجلسي النواب والدولة على الوثيقة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسيتم تجهيزها مساء.

وتم الاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم تشمل مواعيد الانتخابات للعملية الانتخابية المنتظرة والمرحلة الانتقالية المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع خُصِص للنقاش حول المسار الدستوري وإزالة كافة العقبات أمام النقاط الخلافية والنقاش السلطة التنفيذية مازال قائما.