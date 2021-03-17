استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، جيراردو نوتو المثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين من أجل دعم المفوضية في تحضيراتها للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر 2021، وقد توج اللقاء بتوقيع محضر تمديد مشروع تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي إلى نهاية ديسمبر 2021، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدعم الدولي الحثيث لاستعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات القادمة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا بحيث تحظى بالمصداقية وتتسم بالشفافية والشمولية.