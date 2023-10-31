تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام آخر

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الاثنين، على مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا لعام إضافي.

وخلال الجلسة رقم 9458 للمجلس، صوت الأعضاء لتمديد ولاية البعثة لعام إضافي آخر، حيث كان من المفترض أن ينتهي عمل البعثة الأممية بشكل رسمي في 31 من أكتوبر الجاري.

وحث قرار مجلس الأمن رقم (2702) بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ودعا القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.

وأكد القرار أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم الصراعات وتعريض المدنيين للخطر وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020”.

كما دعا القرار جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على احترام ودعم تنفيذه الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.