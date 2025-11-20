تمرد على ترامب.. «الديمقراطيون» يحثون الجيش والاستخبارات على رفض أوامره

أثار مقطع فيديو نشره ستة مشرعين ديمقراطيين من مجلسي الشيوخ والنواب، بينهم السناتور مارك كيلي والسناتورة إليسا سلوتكين، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، بعد دعوتهم القوات الأميركية وعناصر الاستخبارات لرفض “أوامر غير قانونية” صادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووصف المشرعون، الذين لديهم خلفيات عسكرية واستخباراتية، الوضع قائلاً: “اليوم المخاطر على دستورنا لا تأتي فقط من الخارج، بل كذلك من هنا، في بلادنا”، مؤكّدين أن “يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية”. ولم يحددوا طبيعة هذه الأوامر.

ورد البيت الأبيض ووزارة الدفاع، معتبرين أن الدعوة تمثل تطرفاً خطيراً، فيما قال مساعد كبير موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، إن بعض الديمقراطيين يحرضون عناصر السي آي إيه والجيش على التمرد على قائدهم العام. ووصف وزير الدفاع بيت هيغسيث المشرعين المشاركين بأنهم يعانون من “متلازمة الهوس بترامب من المرحلة الرابعة”.

وتأتي هذه التطورات في وقت اتخذ فيه الرئيس الجمهوري إجراءات أمنية، بما في ذلك نشر الحرس الوطني في عدة مدن، وسط اتهامات بتفاقم الجريمة، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات عسكرية في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ استهدفت مراكب متهمة بنقل مخدرات، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً، وهو ما اعتبره خبراء إعدامات خارج نطاق القضاء.

ترامب يعلن موعد لقائه برئيس بلدية نيويورك زهران ممداني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عبر منصته “تروث سوشيال”، أنه سيلتقي رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني يوم الجمعة 21 نوفمبر في المكتب البيضوي.

ووصف ترامب ممداني بـ”رئيس بلدية نيويورك الشيوعي” في منشوره، بينما أبدى ممداني استعداده للتباحث مع الرئيس بشأن تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، التي كانت محور حملته الانتخابية.

وأشار ممداني خلال تصريحات صحفية إلى أنه ما زال مهتماً بـ”الحديث مع الرئيس ترامب حول سبل العمل معاً لخدمة سكان نيويورك وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعها”، بما في ذلك التصدي لتحديات غلاء المعيشة.

الأمير أندرو يتصدر الوثائق الجديدة لجيفري إبستين بـ173 ظهوراً

كشفت دفعة جديدة من 23 ألف وثيقة مرتبطة بجيفري إبستين، سلمتها إدارة تركته إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، أن الأمير أندرو هو الاسم البريطاني الأكثر تكراراً في السجلات، إذ ظهر 173 مرة.

وتضمنت الوثائق رسائل إلكترونية ومذكرات قانونية وسجلات سفر ومحاضر مقابلات تمتد لعقود، وظهرت فيها شخصيات بريطانية بارزة أخرى مثل غيسلاين ماكسويل (135 مرة)، وروبرت ماكسويل (47 مرة)، ورؤساء وزراء سابقين بينهم توني بلير (22 مرة) وديفيد كاميرون (19 مرة).

كما شملت القائمة أسماء شخصيات ثقافية وفنية، مثل ميك جاغر (9 مرات)، أديل (8)، بونو (16)، وديفيد بيكهام (9).

وأكدت اللجنة أن تكرار الأسماء لا يشير بالضرورة إلى أي مخالفات، بل يعكس ظهورها في مقالات أو مراسلات أو سجلات سابقة، وأن الوثائق البريطانية تمثل جزءاً من أرشيف أوسع لدى الحكومة الأميركية.