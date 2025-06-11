تمركزات ويقظة أمنية.. العاصمة تحت السيطرة الكاملة

في إطار التعاون الأمني بين مختلف مكونات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تمكن أعضاء القافلة الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس من ضبط شخص أجنبي الجنسية مطلوب لدى مركز شرطة الخمس، على خلفية تورطه في سرقة مبلغ مالي يُقدّر بـ(2500 د.ل) من داخل ورشة نجارة كان يعمل بها، تعود ملكيتها لأحد المواطنين.

ولاذ المتهم بالفرار إلى مدينة طرابلس بعد ارتكابه الجريمة، إلا أن جهود التحري والمتابعة أثمرت عن ضبطه واسترجاع كامل المبلغ المسروق، وبالتنسيق مع غرفة العمليات بمديرية الأمن، تم تسليمه إلى مركز شرطة الخمس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي القافلة الأمنية المتواصل لمتابعة الوقائع الجنائية وضبط المطلوبين في قضايا هامة، ضمن خطة أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضمان سلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، شاركت مديرية أمن طرابلس ضمن الخطة الأمنية الشاملة في تأمين مباراة نادي المدينة ونظيره الاتحاد المصراتي، والتي أُقيمت مساء اليوم على أرضية ملعب النهر الصناعي، وذلك ضمن منافسات مرحلة السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بما يضمن سير المباريات في أجواء آمنة ومنظمة.

كما تواصل الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة للمديرية أداء مهامها اليومية في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس، وسط التزام كامل من العناصر الأمنية بواجباتهم لحفظ الأمن والنظام العام.