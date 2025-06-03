تمرين عسكري يحاكي الواقع.. الجيش الليبي يجسد قوة الردع والاستعداد

شهد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، صباح اليوم الإثنين، فعاليات اختتام التمرين التعبوي “ليبيا”، الذي يأتي في إطار استكمال الخطة التدريبية للعام 2025م الخاصة باللواء 222 مجحفل.

وجرت مراسم الاختتام بحضور عدد من رؤساء الأركانات النوعية، ورؤساء الهيئات، ومديري الإدارات، ومعاون آمر اللواء 222 مجحفل، إلى جانب عدد من ضباط الجيش الليبي، ورئيس بعثة التدريب التركية لدى ليبيا.

وانطلقت فعاليات التمرين داخل غرفة العمليات الرئيسية، حيث تم تقديم شرح مفصل عن فكرة التمرين التعبوي، الذي تمحور حول الهجوم من الحركة على دفاعات العدو المجهزة، وذلك ضمن سيناريوهات تدريبية تحاكي الواقع الميداني.

كما قدّم ضباط القيادة، كلٌ حسب تخصصه، عروضاً توضيحية في مجالات: المخابرة، والكيمياء، والتوجيه المعنوي، عرضوا خلالها مراحل العملية والمهام القتالية المناطة بكل تخصص.

وتخللت الفعاليات زيارة الحضور لوحدة المركز الليبي للصناعات المتقدمة، حيث اطلعوا على مشاركة الطائرة المسيرة المستخدمة في تنفيذ التمرين، قبل التوجه إلى ثبة المشاهدة لمتابعة سير العمليات ميدانياً، حيث نفذت الكتيبة المخصصة من اللواء 222 مجحفل التمرين العملي بإشراف هيئة قيادة اللواء وآمر التمرين التعبوي.

وفي ختام التمرين، عبّر الفريق أول ركن محمد الحداد عن شكره وتقديره لكافة المشاركين، مثمناً الدور الفاعل الذي قامت به رئاسات الأركانات النوعية، والهيئات، والإدارات، ومشيداً بجهود ضباط وأفراد اللواء 222 مجحفل من ضباط وضباط صف وجنود. كما حثّ الجميع على الاستمرار في تطوير قدراتهم القتالية، حفاظاً على جاهزية الجيش الليبي.

وأكد الحداد أن اختيار اسم التمرين “ليبيا” يجسد روح الوحدة الوطنية وأهمية الدفاع عن الوطن وصون كرامته ضد أي تهديد خارجي يمس أمنه واستقراره.