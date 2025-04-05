تمكين الشباب الإفريقي.. تطوير التعاون الثنائي مع إثيوبيا بمختلف المجالات 

تزامناً مع مشاركته في قمة “قيادات الشباب الإفريقية” التي تحتضنها العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 أبريل 2025، تحت شعار “إطلاق العنان لطاقات الشباب من أجل إفريقيا مزدهرة”، عقد وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية ومبعوث رئيس الوزراء للشؤون الإفريقية فتح الله الزُّني، اجتماعاً مع وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية إرجوجي تسفاي.

وتمَّ خلال اللّقاء، “مناقشة القضايا المشتركة بين الشباب الليبي والاثيوبي”، وأعرب الزُّني عن دعم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين ولا سيما في مجال الشباب في ظل التحديات التي يواجهها شباب القارة الإفريقية.

بدورها، أثنت إرجوجي تسفي، على المستوى العالي لخطة عودة الحياة التي تنفذها ليبيا لصالح تمكين الشباب الليبي، وهو ما تجلى من خلال بناء المجالس المحلية للشباب وبناء المرافق الشبابية الجديدة، مُؤكدةً استعداد بلادها لتطوير التعاون الثنائي وعلى المستوى القاري، بما يخدم تمكين الشباب الإفريقي عموماً.