تمكين المرأة في مجال التعاون الدولي

بدعوة من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، شارك نائب الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، إينيس تشوما، إلى جانب وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في فعالية رفيعة المستوى ركزت على تمكين المرأة الليبية في مجال التعاون الدولي.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد تشوما على أن “تمكين المرأة يُعدّ أمرًا محوريًا في عمليات بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا”.

وقال: “تأتي هذه الفعالية بعد يوم واحد فقط من الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، وهي لحظة مهمة للاعتراف بالدور الحيوي والمساهمات القيّمة للنساء الليبيات، ولتجديد التزامنا الجماعي بضمان أن تبقى أصواتهن وخبراتهن وقيادتهن في صميم صياغة مستقبل ليبيا”.

وتخللت الفعالية كلمات ومداخلات من شخصيات بارزة، تناولوا فيها أهمية مشاركة المرأة في القطاعات المختلفة، خاصة التعاون الدولي، مؤكدين دورها في تعزيز مكانة ليبيا على الصعيد العالمي والمساهمة في نهضتها.