تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية

تتواصل جلسات المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، بتنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبالشراكة مع مجلس النواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بالمركز الإعلامي في المفوضية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول “جلسة نقاش قدمها كبير الخبراء الانتخابيين ببعثة الأمم المتحدة فيليب ورنانتس، بعنوان الأطر القانونية التي تمكن المرأة من المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية”.

كما انعقدت جلسة بعنوان “دور البرلمانيين في ضمان زيادة عدد مقاعد المرأة”، أدارتها عضو مجلس النواب الليبي فريحة الحضيري، وشاركت فيها كل من: دلال سلامة عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وولاء التمامي عضو برلمان مصر”.

فيما جاءت جلسة (تجارب الدول في زيادة تمثيل النساء من خلال الإصلاح التشريعي) بإدارة عضو مجلس النواب الليبي فاطمة الصويعي وشاركت فيها: سيا تومي عضو برلمان سيراليون، وخديجة أورهال عضو برلمان المغرب، وستيلو نادييل عضو البرلمان في زيمباوي، وفاطمة حبيب عضو برلمان موريتانيا”.

وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان: “تحديات تطبيق التشريعات الانتخابية من قبل هيئات الإدارات الانتخابية بما يضمن زيادة مشاركة المرأة”، قدمتها رئيسة قسم التوعية بالمفوضية عائشة ثبوت، وشاركت فيها كل من: سهير عابدين من لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين، وسمر الطراونة رئيسة الشبكة العربية للمرأة والانتخابات”.

تواصل فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات تتواصل جلسات المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات الذي… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ١١ ديسمبر ٢٠٢٤