تمكين المرأة والامتثال القانوني محور دورة تدريبية بوزارة المالية

اختتم مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة المالية، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وتحت إشراف قسم التدريب بالشؤون الإدارية والمالية، دورة تدريبية بعنوان الإطار التشريعي للوظيفة العامة، استمرت على مدى خمسة أيام.

هدفت الدورة إلى رفع كفاءة وتمكين الموظفات القانونيات، والموظفات المكلفات بالعمل في لجان شؤون الموظفين ولجان التحقيق، عبر تعزيز فهمهن للإطار التشريعي المنظم للوظيفة العامة وتطبيقاته العملية.

وشهدت الدورة مشاركة واسعة من موظفات إدارات الشؤون القانونية والشكاوى، والشؤون الإدارية والمالية، والحسابات، إلى جانب الجهات التابعة مثل مصلحة الضرائب، والمعهد الليبي للمالية العامة، ومركز المعلومات والتوثيق. كما شاركت مراقبات الخدمات المالية من طرابلس، ومصراتة، والجفارة، ورقدالين، وصرمان، وصبراته.

وأكدت وزارة المالية أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن استراتيجية تطوير الكادر الوظيفي وبناء قدرات قانونية، بما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات النافذة، والحد من المخاطر الإدارية، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة داخل المؤسسات العامة.