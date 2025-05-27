تمكين ودعم نفسي وصحي للطلاب.. تعاون مرتقب بين وزارة التربية ومؤسسة «سيدات ليبيا»

عقدت نادية البكوش، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، لقاءً موسعًا في مكتبها مع نسرين محمد غيث، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيدات ليبيا لدعم وتمكين المرأة، بحضور هيام أبو الخيرات، رئيس قسم الدعم والإرشاد النفسي بالإدارة.

وتناول اللقاء عرضًا لمقترح من المؤسسة لتنفيذ حملة توعوية بعنوان “لا للحرب، نعم للسلام”، تهدف إلى نشر ثقافة السلام داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة للكوادر الداعمة، بما في ذلك الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والمسعفين الصحيين.

كما شمل المقترح تنفيذ حملة للكشف الطبي على التلاميذ بإشراف نخبة من الأطباء المختصين في مجالات العيون، الصحة العامة، وأمراض الأطفال، وذلك ضمن جهود تعزيز الصحة المدرسية والوقاية المبكرة.

وأكدت نادية البكوش، خلال اللقاء أهمية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة، خاصة التي تُعنى بالخدمات النفسية والصحية والاجتماعية، وذلك ضمن إطار البروتوكول الإداري المعتمد من الوزارة، بما يحقق التكامل المؤسسي والأثر الإيجابي المستدام في البيئة المدرسية.