تمهيداً لإعادة الإعمار.. «صندوق النقد» يطلق خطة لتقدير خسائر غزة

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن إجرائه تقييمًا شاملًا لحجم الأضرار والاحتياجات العاجلة في قطاع غزة، تمهيدًا لوضع خطة متكاملة للتعافي بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، في تصريحات للصحفيين، أن صندوق النقد يعمل ضمن إطار التعاون الدولي، ويسعى للتنسيق مع شركائه، بما في ذلك البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، لتقديم الدعم وفق نطاق اختصاصه، وبما يساهم في إعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى القطاع بعد عامين من الحرب.

ويأتي هذا التحرك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وثيقة شاملة لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أفضت إلى إطلاق حركة “حماس” الفلسطينية آخر الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وتندرج هذه الوثيقة ضمن خطة ترامب للسلام التي أُعلن عنها في نهاية سبتمبر/أيلول 2025، وتشمل وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة، وتسليم إدارة غزة إلى لجنة تكنوقراطية بإشراف دولي، بهدف إرساء الاستقرار وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

ويُتوقع أن يشكّل تقييم صندوق النقد الدولي خطوة أولى في تحديد حجم الخسائر الاقتصادية والبنية التحتية المتضررة، ووضع إطار تمويلي مشترك مع الشركاء الدوليين لدعم جهود التعافي في غزة خلال المرحلة المقبلة.