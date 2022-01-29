تمهيداً لافتتاح القنصلية المغربية.. وفد مغربي يصل طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، عن وصول وفد من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، إلى العاصمة طرابلس، اليوم السبت.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الزيارة تأتي من أجل التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في طرابلس، بعد إغلاق دام 8 سنوات.

وتأتي هذه الخطوة الهامة التي ستسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم آليات التعاون بين المغرب وليبيا، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى الرباط في شهر يونيو الماضي، ولقائها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كما تأتي وفقا لمتابعة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، وذلك من أجل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يُشار إلى أن اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة عقدت اجتماعاتها في أواخر العام الماضي، حيث توصلت إلى الاتفاق حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية، وغير ذلك من المسائل القنصلية التي تخدم مواطني البلدين.