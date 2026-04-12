تمهيداً لترحيلهم.. الداخلية تسلّم مهاجرين لمفوضية «الأمم المتحدة»

في إطار جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتنظيم ملف الهجرة غير الشرعية، أشرفت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الأحد، على تسليم عدد من المهاجرين الذين تُعنى بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات ترحيلهم وفق الآليات المعتمدة.

وجرت عملية التسليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي إطار الالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ خططها الهادفة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.