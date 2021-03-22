تمهيداً للاستحقاقات القادمة.. افتتاح الدورة التدريبية الأولى في مجال الأمن الانتخابي

افتُتِحت اليوم الاثنين، بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس، الدورة التدريبية الأولى في مجال الأمن الانتخابي لصالح مديريات الأمن بإشراف إدارة تأمين الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن هذه الدورة الأولى تستهدفعدد 13 مديرية أمن وذلك تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وتهدف الدورة إلى تدريب رجال الأمن والشرطة على كيفية وضع خطط تأمين الانتخابات والتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات.

وتستمر هذه الدورة لشهر سبتمبر القادم ويتلقى خلالها المتدربون التدريب على كل ما يخص الأمن الانتخابي، وكما سيتخلل الدورة ورش عمل حول الانتخابات، وتدريب العناصر الأمنية ليكونوا مدربين.

وتتضمن هذه الدورة عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الانتخابي وأعداد استراتيجيات مدروسة لمواجهة المشاكل الانتخابية ووضع الحلول لها مستمدين ذلك من التجارب السابقة في تأمين سير العملية الانتخابية.