تمهيدا لدخولها على الشبكة.. الانتهاء من صيانة إحدى محطّات السدرة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في إجراء أعمال الكشف وفك معدات محطة حمزة جهد 11 كيلوفولت إحدى المحطات الرئيسة بمنطقة السدرة.

وأوضحت الشركة أن أعمال الكشف تأتي تمهيداً لإعادة المحطة وصيانتها وإدخالها على الشبكة الكهربائية من جديد، مشيرة إلى أنّ هذه الأعمال تندرج تحت جهود الشركة المتواصلة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في مختلف ربوع ليبيا.

ولفتت الشركة إلى سعيها لتأمين التغذية الكهربائية للمنطقة والمناطق المجاورة لها وكذلك توزيع الأحمال بشكل منتظم دون حدوث مشاكل فنية، بحسب وصفها.