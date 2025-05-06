تمهيدًا لانتخاب خليفة البابا فرنسيس.. الفاتيكان يلغي رمزي السلطة البابوية

في لحظة مفصلية تعكس التحولات الكبرى في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، أعلن الفاتيكان إبطال رمزين من أرفع رموز السلطة البابوية، الختم الرئيسي و”خاتم الصياد” التابعين للبابا فرنسيس، في خطوة تمهد الطريق لاختيار خليفته. هذا الحدث التاريخي، الذي جاء قبيل انعقاد المجمع المغلق (الكونكلاف) لانتخاب البابا الـ267، يسلط الضوء على بداية فصل جديد في حياة الكنيسة، ويعكس التغيرات التي ستشهدها المؤسسة الدينية في المستقبل القريب.

وأعلن ماثيو بروني، رئيس دائرة الإعلام للكرسي الرسولي في الفاتيكان، عن إبطال الختم الرئيسي و”خاتم الصياد” التابعين للبابا فرنسيس، وذلك في آخر اجتماع للكرادلة الذي انعقد اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للتقاليد الفاتيكانية، تم اتخاذ هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لاختيار رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية، حيث ينعقد المجمع المغلق (الكونكلاف) مساء الأربعاء في الفاتيكان لانتخاب البابا الـ267. في هذا السياق، سيحتاج المرشح إلى الحصول على ثلثي الأصوات للفوز، ويحق لـ133 كاردينالًا التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن البابا فرنسيس توفي في 21 أبريل الماضي عن عمر 89 عامًا إثر سكتة دماغية، وتم دفنه في كاتدرائية سانتا ماريا ماجيوري في روما. يُعتبر الختم والخاتم من الرموز المهمة التي يستخدمها البابا عند توقيع الرسائل البابوية، حيث يحملان رمز الصليب بشكل رمزي، وفقًا للتقاليد الفاتيكانية.