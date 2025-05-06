تمهيدًا لقصفه.. الجيش الإسرائيلي يطلق أمر إخلاء لمطار صنعاء

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن مطار صنعاء يتعرض لغارات جوية في هذه الأثناء، وكان أصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أمرًا عاجلًا بإخلاء مطار صنعاء الدولي، تمهيدًا لاستهدافه في هجوم عسكري. وقال الجيش في بيان مصحوب بخريطة توضح المنطقة المستهدفة إنه يدعو جميع الأشخاص المتواجدين في محيط المطار إلى مغادرته فورًا، محذرًا من أن البقاء في المنطقة قد يعرضهم للخطر.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في تحذيره: “إنذار عاجل لجميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي، وفقًا لما تعرضه الخريطة المرفقة، نحثكم على إخلاء المنطقة بشكل فوري وتحذير كل من بجانبكم بضرورة مغادرة المكان فورًا”.

ويأتي هذا التحذير في وقت حساس، حيث أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الدولة العبرية تعتزم شن هجوم على اليمن، وهذا يعد الهجوم الأول على مطار صنعاء الدولي منذ بداية الحرب.

كما جاء هذا الإعلان بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي ضربات جوية على بنى تحتية تابعة للحوثيين في الحديدة غربي اليمن، وهي المرة الخامسة التي تعلن فيها إسرائيل استهداف مواقع في اليمن منذ يوليو 2024.

وقد تزامنت هذه الهجمات مع إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي، ما أسفر عن إصابة الهدف بنجاح، رغم محاولات إسرائيل لاعتراضه.

وتواصل جماعة الحوثي استهداف إسرائيل بشكل منتظم عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من اليمن، وهو ما تعتبره الجماعة “دعمًا” للفلسطينيين في قطاع غزة.

من جهتها، تواصل الولايات المتحدة، وبالتعاون مع بريطانيا أحيانًا، شن غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن في إطار التصعيد المستمر.

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