«تميم» يستقبل «الدبيبة» لبحث التعاون المشترك

استقبل أمير دولة قطر “تميم بن حمد آل ثاني”، رئيس الوزراء الليبي “عبد الحميد الدبيبة”، صباح اليوم، في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفقا لما ورد بمنصة “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” أن الجانبان بحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدان على ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان والحفاظ على وحدته واستقراره.

كما ناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والبنية التحتية، والمواصلات، والرياضة، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال التدريب في قطاع الداخلية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.