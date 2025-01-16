تنافس «سامسونغ».. إطلاق هواتف متطورة «قابلة للطيّ»

بدأت شركة “زد تي إي ZTE” بالترويج لهاتفها الجديد القابل للطي والذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف “غالكسي فلايبGalaxy Flyp” من سامسونغ.

حصل “زد تي نوبي فبليب2 ZTE Nubia Flip2″ الجديد على هيكل أبعاده (170/76/7.5) ملم، وزنه 191، وحمي الهيكل بإطارات من الألمنيوم وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

شاشاته الأساسية أتت من نوع” فولد ابل أولد Foldable OLED”، مقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2790/1180) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، أما شاشاته الخارجية فأتت من نوع OLED، مقاس 3 بوصات، دقة عرضها (422/882) بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد Android 14، ومعالج Mediatek Dimensity 7300X، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

حصل الجهاز على منفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

“شارب” تعود لعالم أجهزة أندرويد بهاتف متطور

أعلنت “شركة Sharp”، عن هاتفها الجديد Aquos sense9 الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة، ويعيدها إلى المنافسة في عالم أجهزة أندرويد المحمولة.

و”حصل الهاتف على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (149/73/8.9) ملم، وزنه 166 غ، وشاشاته جاءت من نوع LTPO IGZO OLED، مقاسها 6.1 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 240 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 2000 شمعة/م تقريبا”.

ويعمل الجهاز “بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 4K”.

وزوّد الهاتف “بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 36 واط”.