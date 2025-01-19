تنافس «سوني».. منصة جديدة لمحبّي الألعاب الإلكترونية

أعلنت شركة “ناين تيندو“Nintendo، عن “منصتها المحمولة الجديدة للألعاب، والتي يتوقع أن تكون منافسا قويا لمنصات الألعاب التي تطرحها “سوني” وبعض الشركات الأخرى”.

وبحسب صحيفة “ميل”، :تظهر الفيديوهات الترويجية التي انتشرت مؤخرا أن منصة Nintendo Switch 2 جاءت شبيهة من حيث التصميم بمنصات Switch من الجيل الأول، لكنها أكبر حجما وشاشة أكبر أيضا، كما حصلت على أذرع التحكم Joy-Con بتصميها الجديد، وتثبت هذه الأذرع على جانبي الجسم الرئيسي للمنصة مغناطيسيا، والمميز في Nintendo Switch 2 هو إمكانية استخدامها كمنصة محمولة للألعاب، كما يمكن إقرانها بالتلفزيونات الذكية لتقدم تجربة ألعاب مميزة للمستخدم من خلال الشاشات الكبيرة”.

وبحسب الصحيفة، “التسريبات تشير إلى أنها مجهزة بمعالج ARM ثماني النوى، ومعالج رسوميات متطور من Nvidia، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 12 غيغابايت، يصل ترددها إلى 3200 ميغاهيرتز، ومن المفترض أن تبدأ Nintendo بطرح هذه الأجهزة بداية أبريل المقبل، وأن تعلن عن أسعارها ومواصفاتها التقنية كاملة”.