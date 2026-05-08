تنبيه أمني عاجل من مديرية «أمن الزاوية»

أصدرت مديرية أمن الزاوية تنبيهًا أمنيًا دعت فيه جميع المواطنين إلى عدم التحرك أو التواجد داخل مناطق الاشتباكات أو الاقتراب من محيطها، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وتجنبًا لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن الأوضاع الميدانية.

وأكدت المديرية أن هذا التوجيه لا يشمل إلا الحالات الإنسانية والضرورات القصوى التي تستوجب التحرك، مع التشديد على ضرورة تقدير الموقف الأمني بشكل دقيق قبل أي تنقل داخل تلك المناطق.

وشددت مديرية أمن الزاوية على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات الأجهزة الأمنية والتعاون مع الجهات المختصة، إلى حين استقرار الأوضاع وصدور تعليمات جديدة تنظم الحركة داخل المدينة ومحيطها.

ويأتي هذا التنبيه في ظل تطورات أمنية تشهدها بعض المناطق، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على احتواء الوضع ومنع أي تصعيد قد يهدد سلامة المدنيين أو يعطل سير الحياة العامة.

وتؤكد الجهات الأمنية أن الالتزام بالتعليمات الصادرة يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود التهدئة وضمان حماية الأرواح والممتلكات.