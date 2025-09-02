تنبيه جوي.. أمطار رعدية وسيول محتملة في أقصى الجنوب

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا بشأن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 وخلال الأيام المقبلة.

وأِشار المركز إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية على مناطق أقصى الجنوب، وخاصة في المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر والسودان، وتشمل جبال العوينات، جبال تيبستي، السارة، القطرون، الويغ، جنوب القطرون، ومن المتوقع أن تصحبها أمطار متفرقة قد تتسبب في جريان الأودية وتشكل السيول، إلى جانب نشاط الرياح الهابطة المصاحبة للخلايا الرعدية.

وعليه، شددت وزارة الموارد المائية على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة خلال هذه الفترة.

أما مناطق الشمال، فتشهد أجواء صيفية معتدلة نسبياً، حيث تتراوح درجات الحرارة على الساحل بين 29 و32 درجة مئوية مع رطوبة عالية، بينما تصل على مناطق الدواخل إلى 36–40 درجة مئوية. وأشار المركز إلى أن الأجواء في الجنوب الغربي ستشهد تراجعًا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع.

وبالنسبة لتفاصيل المناطق المختلفة:

راس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة 30–32 مْ على الساحل و36–40 مْ على الدواخل.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة، ودرجات الحرارة 30–34 مْ، مع ارتفاعها على اجدابيا إلى 38 مْ.

الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة: تكاثر السحب الرعدية على المناطق الحدودية مع النيجر وجنوب القطرون، مع أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة 39–42 مْ.

الواحات، السرير، تازربو، الكفرة: تكاثر للسحب الرعدية على المناطق الحدودية مع تشاد والسودان، مصحوبة بأمطار قد تتسبب في سيول، ودرجات الحرارة 40–43 مْ.