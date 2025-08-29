تنبيه جوي من وزارة الموارد المائية.. توقعات بأمطار رعدية وجريان سيول في المناطق الحدودية

أصدرت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، تنبيهًا جويًا يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وذلك نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وبحسب التنبيه، فإن التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على المناطق الحدودية مع تشاد والسودان، لاسيما في مناطق جبال العوينات ومعطن السارة، وذلك اعتبارًا من يوم غد السبت الموافق 30 أغسطس 2025.

ومن المتوقع أن تمتد هذه التقلبات لتشمل مناطق الكفرة وما جاورها، ربيانة، وجبال تبستي، مع احتمالية جريان بعض الأودية وحدوث سيول في المناطق المتأثرة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والجهات ذات الاختصاص إلى متابعة مستجدات الطقس واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.