تنبيه عاجل: السيول تهدد سلامة مستخدمي طريق بني وليد وترهونة

أصدرت مديرية أمن بني وليد تنبيهًا هامًا لجميع مستخدمي الطريق الرابط بين مدينتي بني وليد وترهونة، تحث فيه على أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر نتيجة تدفق السيول بوادي وشتاتة، ما يشكل خطورة مباشرة على سلامة المرور.

وأكدت المديرية، في بيان رسمي، على ضرورة التريث وعدم المجازفة بالعبور عند ارتفاع منسوب المياه، داعية السائقين إلى تغليب السلامة العامة والانتظار حتى وضوح الرؤية وانخفاض قوة السيول قبل التحرك.

وشددت مديرية أمن بني وليد على أهمية التعاون التام مع دوريات قسمي المرور والنجدة المنتشرة بالقرب من مجرى الوادي، لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق ومواجهة أي طارئ.

وختمت المديرية تنبيهها بالدعاء للجميع بالسلامة أثناء تنقلاتهم، مؤكدة أن السلامة العامة تظل أولوية قصوى في جميع الظروف الجوية والطبيعية الصعبة.