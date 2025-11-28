تنبيه عاجل لتجنب الاختناقات المرورية في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس – مكتب شؤون المرور عن تزايد ملحوظ في الازدحامات والاختناقات المرورية داخل المدينة خلال الأيام الماضية، لا سيما أمام المحال التجارية والأسواق، بسبب الوقوف العشوائي للسيارات الذي يؤدي إلى تعطيل حركة السير ويعيق مرور المشاة، سيارات الإسعاف، الإطفاء، والمركبات الخدمية.

وأشار المكتب إلى أن هذه الظاهرة لوحظت بشكل واضح يومي الأمس واليوم، ما استدعى إصدار هذا التنويه التحذيري لضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية.

ودعا مكتب شؤون المرور السائقين إلى الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة فقط، والتعاون مع رجال المرور المتواجدين في المواقع الحيوية، الذين يهدفون إلى تنظيم الحركة بما يخدم الجميع ويضمن السلامة العامة.

وأكد المكتب أن وعي المواطنين وتعاونهم يمثلان عاملاً أساسياً للحد من الازدحامات وتحسين الحركة المرورية داخل المدينة، مشدداً على أن الهدف هو تسهيل حياة الجميع وضمان مرور آمن للمركبات والخدمات الطارئة.

وتعتبر ظاهرة الوقوف العشوائي أمام المحال والأسواق من أبرز مسببات الاختناقات المرورية في المدن الكبرى، كما تؤثر بشكل مباشر على قدرة سيارات الإسعاف والإطفاء على الوصول في الوقت المناسب، مما يهدد السلامة العامة.

وتشير الإحصاءات المحلية إلى أن أغلب الاختناقات المرورية في طرابلس مرتبطة بمحلات التسوق والأسواق الشعبية خلال فترات الذروة، ما يجعل هذه التحذيرات مهمة للغاية.