تنبيه عاجل من «مركز الامتحانات»: احذروا الروابط الوهمية

حذر المركز الوطني للامتحانات، من روابط متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي نشر نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مؤكدًا أن جميع الروابط المنتشرة بهذا الشأن غير صحيحة.

وأوضح المركز الوطني للامتحانات، في تنويه نشره عبر صفحته الرسمية، أن رابط الاستعلام الرسمي عن النتائج سيُعلن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، بالتزامن مع اعتماد النتائج، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية للمركز الوطني للامتحانات.

ودعا المركز التلاميذ وأولياء الأمور إلى عدم الدخول إلى الروابط أو الصفحات غير المعتمدة التي تنشر معلومات غير موثوقة حول النتائج، مشددًا على ضرورة الحصول على الأخبار المتعلقة بالامتحانات من المصادر الرسمية فقط.

وتأتي هذه التحذيرات مع اقتراب موعد إعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في ليبيا، حيث تشهد هذه الفترة انتشارًا واسعًا للروابط غير الرسمية التي تستهدف الباحثين عن نتائج الامتحانات قبل الإعلان المعتمد.