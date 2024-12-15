تنبيه للمواطنين بشأن الأحوال الجوية.. إعلان «حالة الطوارئ» بمديريات الأمن بالمناطق

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا “حول توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بتأثر مناطق شمال غرب وجنوب ليبيا بسقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024“.

ودعت وزارة الداخلية “المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق التي تتجمع فيها المياه، كما نبهت سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة القانونية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة لتفادي الحوادث”.

وقالت الوزارة: “تشمل التوقعات المناطق الساحلية من رأس أجدير إلى مصراتة إضافة إلى سهل الجفارة جبل نفوسة ترهونة مسلاتة بني وليد والمناطق الجنوبية سبها والشاطئ وأوباري مع احتمالية أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق ومصحوبة بخلايا رعدية مما قد يؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة”.

وأعلنت وزارة الداخلية “رفع حالة الطوارئ في كافة مديريات الأمن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وهيئة السلامة الوطنية والبلديات والشركات الخدمية بالمناطق لضمان تقديم الدعم اللازم للمواطنين، وأهابت الوزارة بالجميع متابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية للحصول على آخر التحديثات”.