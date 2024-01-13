تنديد أممي بإعاقة وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة

نددت الأمم المتحدة، بـ”الصعوبة المتزايدة” التي تعيق إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، متهمة الجيش الإسرائيلي بوضع عقبات أمام إدخال إمدادات الوقود وخصوصا إلى المستشفيات.

وصرح ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية, أندريا دي دومينيكو, للصحفيين في جنيف بأن “العمليات في الشمال تزداد تعقيدا. نصطدم برفض منتظم” من طرف الجيش الإسرائيلي ، موضحا أن إسرائيلي وافقت “جزئيا على ثلاث مهمات أول أمس الخميس, غير أنها لم توافق في الأيام السابقة سوى على مهمة واحدة من أصل سبعة”.

ولفت المسؤول الاممي, إلى أن السلطات الإسرائيلية ترفض بشكل “منتظم جدا” إيصال الوقود الذي تحتاج إليه المستشفيات, محذرا من أن هذا الوضع “بصدد بلوغ مستوى من اللاإنسانية يفوق المنطق”.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت سابقا من مواجهة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة “تهديدا ثلاثيا” يتمثل في القصف والمرض بسبب عدم وجود مياه نظيفة والجوع بسبب نقص الطعام, معتبرة الأوضاع هناك “غير مسبوقة”.

وأفادت لوسيا إلمى الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) -في تصريحات بعد عودتها من غزة حيث قضت أسبوعا هناك- بأن “آلاف الأطفال في القطاع توفوا بالفعل و أن آلافا آخرين سيموتون أيضا في حال عدم معالجة ثلاث مشكلات ملحة على الفور, وهي الأمان من القصف ولوجستيات تقديم المساعدات واستئناف القطاع التجاري”.