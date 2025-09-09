تنديد عربي ودولي واسع بالهجوم الإسرائيلي على قطر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة تم بشكل “مستقل بالكامل” من قبل إسرائيل، دون تنسيق مع أي طرف خارجي.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: “العملية التي نُفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل. إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.

في السياق، توالت ردود الفعل العربية والدولية على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية والدوحة.

الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة: إسرائيل تستهزئ بالقانون الدولي ولا تعبأ بنتائج أفعالها

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف بنايات سكنية مدنية في العاصمة القطرية الدوحة، والذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن هذا الاستهداف يُعد انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، إلى التوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت جهوداً مشهودة وصادقة لوضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في غزة.

وأضاف رشدي أن الجامعة العربية تتضامن مع قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وتؤيد أي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها.

وشدد المتحدث على أن السلوك الإسرائيلي يتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية الثابتة، مما يحتم على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون الدولي ولا تهتم بعواقب أفعالها المشينة.

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر وتدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

أدان عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي “السافر والجبان” الذي استهدف دولة قطر، مؤكداً أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر، واعتداءً خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ عبدالله على تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، ومحذّراً من تداعيات مثل هذه الأعمال التي قد تجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف هذه الاعتداءات، لافتاً إلى أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي يعكس سلوكاً متهوراً يقوّض الأمن الإقليمي ويهدد فرص تحقيق الاستقرار.

من جهته، أدان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً وقوف الإمارات “قلباً وقالباً مع دولة قطر الشقيقة”، وقال: “أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رسمياً، يوم الثلاثاء، تنفيذه ضربات استهدفت قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم “قمة النار”.

إيران تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتصفه بـ”الخطر للغاية” وانتهاك صارخ للقانون الدولي

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة “حماس” في قطر بأنه “خطر للغاية”، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ وأهداف وقواعد ميثاق الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الهجوم يأتي في سياق الجرائم التي يرتكبها “الكيان الصهيوني” عبر انتهاك الأعراف والقواعد الدولية، مؤكداً أن العمل إجرامي ويمثل هجومًا على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لقطر وعلى المفاوضين الفلسطينيين.

وأضاف بقائي أن إيران تدرس الحادثة بدقة، وأنها ترى في الهجوم انتهاكًا صارخًا لجميع قواعد القانون الدولي، داعيًا دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى اليقظة والتحرك السريع تحذيرًا من مخاطر استمرار تقاعس المجتمع الدولي إزاء انتهاكات النظام الإسرائيلي في فلسطين ومنطقة غرب آسيا.

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطر ويدعم الدوحة في أي خطوة ضد الهجوم

دان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قادة حركة “حماس” في دولة قطر، مؤكدًا دعم الأردن المطلق للدوحة في كل الإجراءات التي تتخذها للرد على هذا الهجوم.

وقال الصفدي عبر منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) إن هذا العدوان يشكل “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لأمن الشعب القطري والمقيمين في قطر”، واصفًا إياه كامتداد للعدوانية الإسرائيلية الوحشية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف أن “أمننا واحد، ونقف مع الأشقاء في قطر ونتضامن معهم بالمطلق في أي خطوات يتخذونها لحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم”.

وحذر الصفدي من أن “إسرائيل ستستمر في عدوانيتها وانتهاكاتها للقانون الدولي ما لم يتخذ المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إجراءات رادعة لوقف هذا التصعيد”.

الكويت تعرب إدانتها واستنكارها للعداون الإسرائيلي على قطر

أعربت وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، للعدوان الغاشم الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة، من قِبَل القوات الاسرائيلية الجائرة.

وشددت الوزارة على “كون هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرٍ لأمن المنطقة واستقرارها، وتقويضاً مُباشراً للأمن والسلم الدوليين، لتُجدد على موقف دولة الكويت الداعي لضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته بصون الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ خطوات جادة وفعالة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المُمنهج على دول المنطقة”.

وأعربت عن دعم “دولة الكويت التام لما تتخذه دولة قطر الشقيقة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها”.

العراق: الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة يشكل انتهاكا صارخا لسيادة قطر

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها لاعتداء “الكيان الصهيوني” باستهداف قادة حركة “حماس” في العاصمة القطرية الدوحة وأكدت أنه انتهاكا صارخا لسيادة وأراضي دولة قطر.

وذكرت أن هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيانُ الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يُعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيدٍ من التوتر والتصعيد.

وأكدت الخارجيّة العراقية موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة ودعمَها الكامل في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد أمنها الوطني.

الجزائر تدين بشدة وتشجب العدوان الإسرائيلي على قطر

أعربت الجزائر عن تضامنها التام والمطلق مع دولة قطر الشقيقة في وجه هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به.

وأكد وزارة الخارجية الجزائرية أن “ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من توسيع رقعة اعتداءاته متعددة الأوجه والجبهات، ومن استهداف فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة، يثبت للعالم أجمع أن المحتل لا يجنح للسلام وأنه لا يرى سقفاً لتهوره وغروره وأنه لا يعبأ البتة بأبسط ما تتقيد به دول العالم من قيم وقواعد وضوابط”.

وأضافت: “في هذا الظرف بالغ الخطورة، يتعين على المجموعة الدولية أن تدرك الحتمية الملحة لتحمل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي، ووضع حد لجرائمه في حق الفلسطينيين، وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من اللاأمن واللااستقرار”.

رئيس دولة فلسطين محمود عباس يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر

وقال عباس إن “الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتصعيدا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأكد: “أهمية الوقف الفوري لهذا التصعيد، محذرا من أن الاستمرار في هذا التصعيد ستكون له تداعيات ليس على المنطقة وحدها بل على العالم أجمع، مؤكدا أن الحل هو بالسلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية”.

المغرب يدين اعتداء إسرائيل على قطر

أعربت المملكة المغربية عن “إدانتها القوية للاعتداء الإسرائيلي السافر واستنكارها الشديد لانتهاك سيادة دولة قطر الشقيقة”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة المغربية تؤكد تضامنها التام مع دولة قطر إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها”.

سوريا تعرب عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة

وذكرت الخارجية السورية في بيان: “تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، وأدى لترويع المدنيين الآمنين وتهديد أمن وسلامة السكان”.

وأضافت: “تعد سوريا هذا الاعتداء انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر الشقيقة وتصعيدا خطيرا من شأنه أن يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس استخفاف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بالقوانين والأعراف الدولية”.

وشددت الخارجية على أن سوريا تؤكد “تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، فإنها تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصارما تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية التي تهدد السلم الإقليمي والدولي”.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية يندد بالعملية الدنيئة والجبانة للقوات الإسرائيلية في الدوحة

ندد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد “عبارات الاستنكار والاستهجان، العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر الشقيقة”.

وأكد أن “دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر، وتقف معها صفا واحدا مع أي إجراء تتخذه ضد العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضيها”.

ولي العهد السعودي يتصل بأمير قطر ويؤكد إدانة المملكة للهجوم الإسرائيلي السافر وتضامنها الكامل مع الدوحة

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإسرائيلي السافر الذي استهدف دولة قطر، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد عبر خلال الاتصال عن تضامن المملكة التام ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، معتبراً الهجوم الإسرائيلي عملاً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف البيان أن ولي العهد أكد أن المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها والحفاظ على سيادتها.

غوتيريش: انتهاك صارخ للسيادة والشرعية الدولية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، واصفاً الهجوم بـ”الانتهاك الصارخ” لسيادة قطر وسلامة أراضيها.

وقال غوتيريش للصحافيين: “تصلنا للتو الأنباء عن الهجمات الإسرائيلية في قطر، الدولة التي لعبت دوراً إيجابياً للغاية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، أدين هذا الانتهاك الصارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها”.

قطر: دانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم، ووصفت العملية التي استهدفت مقرات سكنية لأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة بأنها “جبانة”، مؤكدة أنها تهدد أمن واستقرار البلاد.

