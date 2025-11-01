تنزانيا.. مئات القتلى في أعمال شغب على خلفية الانتخابات الرئاسية

اندلعت اضطرابات وأعمال عنف دامية في تنزانيا منذ إعلان لجنة الانتخابات المركزية فوز الرئيسة سامية سولوهو حسن بولاية جديدة بعد حصولها على نحو 98% من الأصوات.

وانتقدت المعارضة الانتخابات معتبرة أنها جرت في غياب المنافسة الحقيقية، بعد سجن أو استبعاد أبرز المرشحين، ومن بينهم السياسي توندو ليسو، بينما منع آخرون لأسباب “تقنية”. ووصف المتظاهرون العملية بأنها “تزوير شامل” و”خنق للديمقراطية”.

وقالت مصادر معارضة إن نحو 700 شخص قُتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن، فيما أفادت تقارير دبلوماسية بوفاة ما لا يقل عن 500 شخص، وأكدت الأمم المتحدة معلومات عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، داعية إلى ضبط النفس وفتح تحقيق عاجل.

من جهتها، قللت السلطات التنزانية من حجم الأحداث، ووصفتها بـ”جيوب مقاومة محدودة”، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة. وفرضت الحكومة حظر تجول شامل وقيودًا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة احتواء الاضطرابات.

وكانت أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تنزانيا فوز الرئيسة سامية صولحو حسن بنسبة تزيد عن 95% من الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي ونقلته وكالة فرانس برس.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة، فيما أعلن التلفزيون الرسمي أن مراسم أداء اليمين الدستورية ستقام يوم السبت.

وشهدت الانتخابات احتجاجات عنيفة استمرت عدة أيام، حيث اتهمت المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان السلطات بقمع واسع النطاق، كما تم اعتقال أو إقصاء مرشحي المعارضة البارزين، مما زاد من حدة التوترات والاتهامات بعدم نزاهة الانتخابات.

وردت الحكومة على الاحتجاجات بفرض قيود على الإنترنت وفرض حظر تجول في بعض المناطق، فيما من المتوقع أن تبدأ حسن ولايتها الجديدة رسميًا بعد إعلان النتائج النهائية.

ويأتي هذا الفوز الذي حققته الرئيسة سامية حسن، المنتمية لحزب “الثورة” الحاكم منذ استقلال البلاد، بعد حصولها على أكثر من 95% من الأصوات وفق النتائج الأولية، ما يضمن استمرارها في السلطة لفترة ولاية جديدة.