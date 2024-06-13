تنسيقية الأحزاب تبحث ملف التوأمة مع أحزاب مغربية

زار وفد من تنسيقية الأحزاب الليبية، العاصمة المغربية الرباط، لبحث ملف التوأمة مع حزبين مغربيين هما “الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”.

وضم وفد التنسيقية، رئيس حزب ليبيا الأمة فتحي بن خليفة، ومنسق تنسيقية الأحزاب ناجي بركات، وعضو المجلس الانتقالي السابق فوزي عبدالعال، ورئيس حزب السلام والازدهار خالد الغويل، ورئيس الحزب المدني الديمقراطي محمد سعد امبارك، ورئيس الحزب الوسطي الوطني علي الترهوني، وممثل عن منظمة صناع السلام كمال حذيفة.

وحسب بيان حزب الحركة الشعبية المغربي، قدم الوفد الليبي عرضا مفصلا بأهداف التنسيقية ومسيرتها، كما تناولت لقاءاته سبل الاستفادة من التجربة الحزبية في المغرب، بهدف المساهمة في إيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا.

وتأتي الزيارة في إطار البحث عن حلول إقليمية للتحديات التي تواجها البلاد، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.