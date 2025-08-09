تنسيقية العمل الوطني: الشعب الليبي لم يعد يقبل بتكرار دورات الفشل

أكدت تنسيقية العمل الوطني أن الشعب الليبي لم يعد يقبل بتكرار دورات الفشل، ولا بترقيع المسارات السابقة التي كرّست الانقسام وهيمنة الأجسام السياسية المنتهية الصلاحية، وأفسحت المجال أمام المجموعات المسلحة والحكومات الفاسدة للعبث بمصير الوطن.

جاء ذلك في بيان للتنسيقية تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، بشأن مسار خارطة الطريق الأممية في ليبيا، وتعليقا على التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته، حول ملامح خارطة الطريق الجديدة.

وأضاف البيان أن “الخيار الرابع” لم يعد مجرد مقترح مطروح للنقاش، بل أصبح خياراً شعبياً جامعاً، يُمثل الإرادة الوطنية الصادقة للخروج من الأزمة.

ونوه البيان بأن الخيار الرابع يقوم على ما يلي:

استبعاد مجلسي النواب والدولة من أي دور في اختيار رئيس الحكومة أو تشكيل السلطة التنفيذية.

إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة موحدة من شخصيات وطنية مرموقة، مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وقادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بحياد وكفاءة.

وضع جدول زمني واضح للانتخابات التشريعية والرئاسية، يستند إلى إطار قانوني محكم وقابل للتنفيذ.

تفكيك منظومة النفوذ الميليشياوي وإخضاع كافة التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة الشرعية.

وناشدت التنسيقية أعضاء مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى الداعمة للاستقرار في ليبيا، بضرورة تبني قرار حاسم يدعم هذا المسار ويعيد الثقة في دور البعثة الأممية، ويضع حداً للتدخلات الإقليمية والدولية التي ساهمت في إطالة أمد الصراع وتعميق الانقسام.

وأشار بيان التنسيقية إلى أن الشعب الليبي يراقب عن كثب ما ستقدمه هانا تيته في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن، ويأمل أن تكون على مستوى اللحظة التاريخية، وأن تنحاز بوضوح لإرادة الليبيين في التغيير الشامل، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمساومات السياسية التي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار.

واختتمت تنسيقية العمل الوطني بيانها بالتأكيد على أن ليبيا لن تستقر إلا بسلطة شرعية منبثقة عن إرادة شعبها، وأن أي مسار يتجاهل الخيار الرابع أو يلتف عليه، لن يُكتب له النجاح وسيواجه برفض شعبي واسع، وستتحمل البعثة والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن تداعياته.