تنسيقية العمل الوطني تُطالب «تيته» بإعادة النظر في شركائها المحليين

طالبت تنسيقية العمل الوطني من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة النظر في أدواتها وخطابها، وشركائها المحليين، بما يُعيد الثقة لدور البعثة الأممية ويُعزّز فرص الحل العادل والدائم.

جاء ذلك في تعليق للتنسيقية على الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيته لمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا تلقت “عين ليبيا” نسخة منه.

وأعربت التنسيقية عن إحباطها وخيبة أملها من مضمون هذه الإحاطة والتي لم ترتق إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد، ولا إلى حجم الانتظارات التي علقها الليبيون على دور بعثة الأمم المتحدة في إنقاذ المسار السياسي من الانهيار الكامل.

وبحسب التنسيقية، فقد بدت الإحاطة أقرب إلى سرد تقني تقليدي للمواقف والاجتماعات، وتفتقر إلى الحسم السياسي والجرأة الأخلاقية في توصيف العوائق الحقيقية.

وأشارت التنسيقية إلى أن البعثة الأممية مطالبة اليوم بأكثر من مجرد المتابعة والتيسير، فهي تتحمل مسؤولية تاريخية في إعادة توجيه المسار السياسي بما يتناسب مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي في إنهاء الانقسام، وتفكيك منظومات الفساد، والوصول إلى انتخابات حرة وفق مرجعية وطنية واضحة.