تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تتقدم بمبادرة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، رئيس وأعضاء تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية.

ويأتي اللقاء لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود إجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

واستعرض اللقاء الأوضاع السياسية، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها التي تهدد أمن البلاد ووحدتها، حيث قدم رئيس وأعضاء التنسيقية للمنفي، مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي في البلاد، من خلال شرحاً مستفيضاً لخصوه في عدة نقاط جوهرية، كمساهمة من التنسيقية في إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار الدائم.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، على أن المجلس الرئاسي يسعى لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي الذين سجلوا في قوائم الناخبين، بإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع، وفق قوله.

وأشار المنفي إلى أن المجلس على تواصل دائم مع كل الأطراف، لإنجاز كل استحقاقات المرحلة ابتداءً من المصالحة الوطنية، وصولاً إلى الانتخابات وتحقيق السلام والاستقرار.‏