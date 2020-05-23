تنسيقية شباب الطوارق تُعلن عن مبادرة وطنية لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد

طالبت تنسيقية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع من شباب الطوارق بالجنوب الليبي، بإصدار قرار جريء لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، وإيقاف الحرب عن كامل الوطن، وإيجاد طرق الحل السلمي عبر حوار ليبي ليبي.

جاء ذلك في بيان مرئي للتنسيقية، تابعته «عين ليبيا».

وأشار البيان إلى إمكانية التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في تنظيم وتيسير الحوار “الليبي الليبي” معلنين عن مبادرة لوقف إطلاق النار وقبول الهدنة بين الأطراف لأسباب إنسانية ومطالبين بإنهاء الاقتتال وفتح الموانئ والحقول النفطية.

وفي وقت سابق، أطلق شباب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق بليبيا في فبراير الماضي من أوباري، مبادرة قدموا من خلالها رؤية مستقبلية لحل الأزمة الليبية بعيدا عن الحلول العسكرية.

ودعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار واستبعاد مشاركة الأحزاب السياسية، إضافة إلى التأكيد على مخرجات برلين وتشكيل حكومة موحدة بعد المصالحة الشاملة وجبر الأضرار وفتح الموانئ النفطية، مؤكدين أن أيديهم ممدودة لكل مبادرة وطنية ترمي لوقف الاقتتال وإنقاذ البلاد من التمزق والفرقة.