تنسيق أمني بين الداخلية والبعثة الأممية لتأمين مقار البعثات الدبلوماسية

عقد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء حسن الشريف، اجتماعاً اليوم الثلاثاء بمقر الإدارة، بحضور عدد من ضباط الإدارة والمسؤول الأمني ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وركز الاجتماع على مناقشة الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين مقار البعثات الدبلوماسية، وتنسيق الجهود المشتركة بشأن الحماية والمرافقة الأمنية للبعثات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن في العاصمة طرابلس، وتهيئة بيئة آمنة تسمح للبعثات الدبلوماسية بالقيام بمهامها دون معوقات، بما يعزز الاستقرار والتعاون الدولي في ليبيا.