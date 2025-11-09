تنسيق أمني ودبلوماسي جديد لتنظيم تسجيل مركبات البعثات في طرابلس

بحث مدير أمن طرابلس خليل وهيبة، خلال اجتماع تنسيقي بديوان المديرية، آلية تنظيم إجراءات تسجيل المركبات الخاصة بالسفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية وموظفيها، بحضور مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص فيصل برنوص، ورئيس مكتب شؤون المرور بالمديرية عبدالعال وادي، ورئيس قسم التراخيص المكلف محمد عجالة، ورئيس المراسم بوزارة الخارجية الطاهر حسين.

وناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة العمل الحديثة المعتمدة بقسم تراخيص المركبات الآلية في طرابلس، وآليات استخراج التراخيص الخاصة بالمركبات الدبلوماسية بما يضمن الانسيابية والدقة في الأداء.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية لتحديث الإجراءات التنظيمية وتسهيل الخدمات المقدمة للبعثات الدبلوماسية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.